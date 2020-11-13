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Пять автомобилей столкнулись на проспекте Мира на северо-востоке столицы
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Пять автомобилей столкнулись на проспекте Мира на северо-востоке столицы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 176 Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, один человек пострадал. Об этом ТАСС в четверг, 13 ноября, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что аварии произошла около дома на проспекте Мира, 176.

В настоящее время движение транспорта затруднено — образовалась пробка протяженностью около километра в сторону Подмосковья.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП на Большой Академической улице. Автобус и легковой автомобиль столкнулись на севере столицы в среду, 11 ноября.

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