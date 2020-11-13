Бывший член банды «Шараповские» пойдет под суд в Москве
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего члена банды «Шараповские» Махача Нурудинова, который обвиняется в пособничестве в покушении на убийство мужчины в столице в 2013 году. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.
По данным следствия, 29 мая 2013 года киллер выстрелил в грудь предпринимателя на улице Воронцовской. Пострадавший повалил стрелявшего на землю, а затем получил тяжелое ранение в голову и потерял сознание. Злоумышленник, решив, что убил бизнесмена, скрылся. В 2019 году его осудили.
Следователям удалось выяснить, что Нурудинов являлся пособником киллера. Он обеспечил безопасность отхода злоумышленника с места преступления. Нурудинов признал свою вину.
Уголовное дело передано в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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