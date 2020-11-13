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Россиянка Анастасия Войнова завоевала золото в спринте на ЧЕ по велотреку
Анастасия Войнова в финале победила соотечественницу Дарью Шмелеву / Фото: instagram.com/voinovaanastasiya/

Россиянка Анастасия Войнова завоевала золото в спринте на ЧЕ по велотреку

Юлия Курганова

Спорт

Россиянка Анастасия Войнова стала первой в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Болгарии в Пловдиве.

Серебряную медаль завоевала российская спортсменка Дарья Шмелева. Войнова по заездам опередила Шмелеву со счетом 2-1 и стала 13-кратной чемпионкой Европы.Третье место заняла украинка Алена Старикова.

Ранее Шмелева и Войнова завоевали золотые медали в командном спринте на чемпионате Европы.

В мужском индивидуальном спринте призер Олимпийских игр россиянин Денис Дмитриев занял второе место.

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