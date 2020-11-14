Эпидемиолог назвал особенность бессимптомных носителей COVID-19

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Академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань назвал главной особенностью бессимптомных носителей коронавируса их высокую заразность.

— Бессимптомные больные COVID-19 занимают 20–40 процентов от общего числа заболевших. Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность, — сообщил он на российско-китайском симпозиуме, который проходил в формате видеоконференции.

Эпидемиолог отметил, что этот феномен требует предельного внимания.

В случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, нужно проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе, подчеркнул Чжун Наньшань, передает РИА Новости.

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