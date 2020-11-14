Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эпидемиолог назвал особенность бессимптомных носителей COVID-19
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Эпидемиолог назвал особенность бессимптомных носителей COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань назвал главной особенностью бессимптомных носителей коронавируса их высокую заразность.

— Бессимптомные больные COVID-19 занимают 20–40 процентов от общего числа заболевших. Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность, — сообщил он на российско-китайском симпозиуме, который проходил в формате видеоконференции.

Эпидемиолог отметил, что этот феномен требует предельного внимания.

В случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, нужно проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе, подчеркнул Чжун Наньшань, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Через еду: Онищенко предупредил об опасности заразиться коронавирусом в общепите

ученыйкоронавирусбессимптомные носители
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Отдыхая весь январь, наверняка сопьемся

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте