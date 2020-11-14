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В госдепе заявили, что РФ может затопить города США с помощью «Посейдона»
Фото: Министерство обороны РФ

В госдепе заявили, что РФ может затопить города США с помощью «Посейдона»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В госдепартаменте США выразили опасения, что Россия может использовать подводные лодки «Посейдон» для того, чтобы с помощью «радиоактивных цунами» затапливать прибрежные американские города. Такое предположение озвучил помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд в субботу, 14 ноября.

По его словам, у Америки есть «причины для опасений» по поводу российской политики в сфере ядерного сдерживания. Он уточнил, что в РФ говорили о вероятном использовании ядерного оружия, если увидят «приближающуюся баллистическую ракету».

— Также вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой «Посейдон», которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США, — сказал Форд во время выступления.

Он также заявил, что в США обеспокоены вероятностью эксплуатации в России советско-российской системы ядерного возмездия «Периметр», сообщает РИА Новости.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что Москвы не планирует нападение на какую-либо страну.

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