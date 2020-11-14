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Опубликована видеозапись мощного взрыва на нефтепроводе в Ливане
Фото: Telegram-канал «Варшавка 141 НОВОСТИ ЖК Варшавское шоссе 141»

Опубликована видеозапись мощного взрыва на нефтепроводе в Ливане

Виктория Родимкина

Происшествия

В Сети появилась видеозапись мощного взрыва на нефтепроводе в Ливане. Кадры с места происшествия публикует Пятый канал в субботу, 14 ноября.

На кадрах видно, как пожар распространяется по длине трубопровода. От мест возгорания поднимается густой черный дым.

По данным зарубежных СМИ, пожар произошел в нескольких местах трубопровода в Аль-Абдар Аккар. Уточняется, что взрывы спровоцировала атака неизвестных, предположительно, с целью кражи.

По данным LBCA, по этому трубопроводу иракская нефть идет в Ливан. В СМИ также сообщили об угрозе экологической катастрофы. Нефть может попасть в питьевую воду.

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