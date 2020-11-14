«Каждый день праздник»: Слава станцевала в купальнике под зажигательную музыку

Фото: vk.com/slava_official_club

Певица Слава порадовала фанатов танцем в бикини. Видео появилось на личной странице звезды в Instagram.

На ролике исполнительница предстала без укладки и макияжа, она снимала себя на камеру, танцуя и весело улыбаясь. Также в кадр попал отец девушки, который с удовольствием подыграл дочери и выполнил несколько простых движений под музыку.

— А у нас каждый день праздник, — подписала публикацию Слава.

Поклонники оценили зажигательное видео, отметив, что ролик знаменитости несет энергию и позитив. «На твои видео всегда так приятно смотреть! Наполняют сердце радостью»; «Какие вы молодцы, и папа на одной волне»; «Слава такая всегда позитивная, молодец, настоящие эмоции это круто», — комментировали они.

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