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Путин: РФ готова взаимодействовать с другими странами для сдерживания COVID
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин: РФ готова взаимодействовать с другими странами для сдерживания COVID

Юлия Захарова

Внешняя политика

Россия готова активно взаимодействовать с другими государствами в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 14 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Российская сторона открыта для дальнейшей активной коллективной работы на эпидемиологическом треке, и нам есть, что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями, — отметил глава государства в ходе Восточноазиатского саммита.

По словам президента, Россия еще в 2016 году предложила развивать сотрудничество между странами Азиатско-Тихоокеанского региона в вопросе борьбы с инфекциями. Реализация инициативы помогла улучшить координацию между эпидемиологическими ведомствами и обеспечить стабильный обмен информацией и опытом, а также готовить профильных специалистов.

Кроме того, страны организовали программу повышения квалификации на базе центра во Владивостоке и создали центр военной медицины ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости.

Ранее Путин сообщил, что российскими вакцинами от коронавируса заинтересовались десятки стран. Лидер РФ добавил, что государство готово сотрудничать по данному вопросу.

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