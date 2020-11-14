Цымбалюк-Романовская трогательно попрощалась с Джигарханяном

Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала трогательное сообщение в знак прощания с ним. Пост появился на личной странице актрисы в Instagram.

На кадрах Джигарханян сидит за рулем автомобиля, очевидно, собираясь тормозить. В какой-то момент машина останавливается, а актер произносит «Все. Все, балик джан».

Фраза переводится с армянского как «Все, малыш». Эти же слова Цымбалюк-Романовская использовала, чтобы подписать ролик.

— Все, балик джан… — коротко написала она.

Коллеги и подписчики написали множество слов в поддержку актрисе, также они выразили сожаление в связи с кончиной Джигарханяна. «Эти дни будут нелегкими для вас. Но вы должны знать о том, что есть люди, которые прекрасно понимают, что вы были человеком, который реально заботился о нем»; «Виталина, примите соболезнования, вы никогда о нем не говорили плохо, что вызывает уважение»; «Вы лучшее, что было в его жизни. Жаль великого актера», — комментировали они.

Напомним, Армен Джигарханян скончался утром в субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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