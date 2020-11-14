Стало известно, где похоронят актера Армена Джигарханяна

Фото: «Вечерняя Москва»

Актера Армена Джигарнаняна, о смерти которого стало известно в субботу, похоронят на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на друга артиста СССР Артура Согомоняна в субботу, 14 ноября.

Ранее сообщалось, что прощание с актером пройдет во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре.

— Прощание пройдет во вторник в 12 часов в театре Джигарханяна, если разрешат власти, пока это предварительная информация, мы пытаемся получить разрешение, — сказал Артур Согомонян.

Он отметил, что актера похоронят на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью, которая погибла в 1987 году в результате несчастного случая.

Ранее стало известно, что актер Армен Джигарханян скончался утром в субботу на 86-м году жизни.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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