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Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате с соблюдением мер безопасности
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате с соблюдением мер безопасности

Юлия Ямпольская

Общество

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдет в открытом формате с разрешения столичных властей. Об этом сообщил друг актера Артур Согомонян.

По его словам, церемония прощания пройдет с соблюдением необходимых мер безопасности.

— Желающие смогут прийти во вторник проститься с ним, — цитирует Согомоняна РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Армена Джигарханяна, о смерти которого стало известно в субботу, 14 ноября, похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание с актером пройдет во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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