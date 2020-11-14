Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате с соблюдением мер безопасности
Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдет в открытом формате с разрешения столичных властей. Об этом сообщил друг актера Артур Согомонян.
По его словам, церемония прощания пройдет с соблюдением необходимых мер безопасности.
— Желающие смогут прийти во вторник проститься с ним, — цитирует Согомоняна РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Армена Джигарханяна, о смерти которого стало известно в субботу, 14 ноября, похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание с актером пройдет во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре.
Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.
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