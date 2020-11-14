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«Понеслась»: Басков опубликовал фото с новогодних съемок
Фото: instagram.com/nikolaibaskov

«Понеслась»: Басков опубликовал фото с новогодних съемок

Юлия Ямпольская

Звезды

Певец Николай Басков показал поклонникам фотографию со съемок новогоднего шоу. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

На снимке артист сидит вместе с Николаем Валуевым и Юрием Гальцевым. Исполнитель запечатлен в костюме зайца.

— Ну что-ж, череда новогодних съемок понеслась, — написал Басков.

Ранее Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит.

— Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев, — подчеркнул Меладзе.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Читайте также: Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего артистов отказаться от новогодних эфиров

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