«Это ужасно»: Бестемьянова назвала звезд, которым не нужно участвовать в ледовых шоу

Татьяна Бестемьянова считает, что некоторым звездам не дано стоять на льду / Фото: YouTube.com

Олимпийская чемпионка по спортивным танцам на льду Татьяна Бестемьянова следит за успехами российских звезд в ледовых шоу и иногда сидит в жюри таких программ. Она отметила, что некоторым знаменитостям совсем не дано стоять на коньках, поэтому им не стоило бы участвовать в подобных проектах.

— Люди возрастные не должны принимать участие в ледовых шоу, особенно мужчины, потому что в их руках жизни фигуристок. Например, Ивар Калныньш катался с Маей Усовой, ему было очень трудно, хотя у него был небольшой опыт катания на хоккейных коньках. Никита Джигурда катался плохо. Это ужасно! Я очень боялась за Марину Анисину, меня пугало такое катание. Был очень сложный Сережа Селин, было видно, что ему все дается с большим трудом. Надежда Михалкова прекрасная актриса, но ей совсем не идет фигурное катание, — сказала фигуристка в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Бестемьянова добавила, что такие шоу сделали фигурное катание очень популярным видом спорта, многие дети теперь хотят стать чемпионами. Но иногда шоу-бизнес слишком вторгается в спорт и мешает ему своими скандалами.

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