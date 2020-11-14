Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире выявлено 657 312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин: РФ готова взаимодействовать с другими странами для сдерживания COVID