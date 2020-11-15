Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученый назвал отличие третьей российской вакцины против коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ученый назвал отличие третьей российской вакцины против коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

Третья российская вакцина, которую разрабатывают в институте Чумакова, способна дать человеку полный набор антител. Об этом заявил главный научный сотрудник института, академик РАН Алексей Егоров.

По его словам, главное отличие разрабатываемого препарата в том, что он сделан из цельного инактивированного вируса, а не из отдельных антигенов.

— Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител, — цитирует Егорова РИА Новости.

Ученый пояснил, что с такими характеристиками третья вакцина способна дать широкую защиту для организма от COVID-19. По предположению Егорова, препарат будет готов к февралю 2021 года.

Ранее глава Минздрава назвал сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса Центра Чумакова.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин заявил, что десятки стран заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19

вакцинаученыйкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте