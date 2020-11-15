Ученый назвал отличие третьей российской вакцины против коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Третья российская вакцина, которую разрабатывают в институте Чумакова, способна дать человеку полный набор антител. Об этом заявил главный научный сотрудник института, академик РАН Алексей Егоров.

По его словам, главное отличие разрабатываемого препарата в том, что он сделан из цельного инактивированного вируса, а не из отдельных антигенов.

— Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител, — цитирует Егорова РИА Новости.

Ученый пояснил, что с такими характеристиками третья вакцина способна дать широкую защиту для организма от COVID-19. По предположению Егорова, препарат будет готов к февралю 2021 года.

Ранее глава Минздрава назвал сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса Центра Чумакова.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин заявил, что десятки стран заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19