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Москвичи загрузили 85 тысяч документов в электронные медкарты детей
Фото: «Вечерняя Москва»

Москвичи загрузили 85 тысяч документов в электронные медкарты детей

Вероника Кузьминова

Город

Жители столицы загрузили более 85 тысяч документов в электронные медицинские карты своих детей. Услуга доступна на официальном сайте мэра Москвы или в мобильном приложении «ЕМИАС. Инфо».

Больше всего москвичи загружали лабораторные исследования своих детей. Эти документы составляют 38 процентов от общего числа. В электронную систему можно добавлять протоколы осмотров, результаты различных исследований, выписки из стационара, заключения врачебной комиссии и выписанные рецепты. Также в электронной медкарте есть место для информации о прививках.

Доступ к электронным медкартам в Москве получили 1,5 миллиона человек. Из них 240 тысяч — это дети, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Электронная медкарта (ЭМК) — это цифровой аналог бумажной карты пациента. Такую медкарту нельзя потерять. ЭМК позволяет следить за ключевыми показателями здоровья, смотреть результаты лабораторных исследований и другую информацию о состоянии собственного здоровья и здоровья своих детей. Помимо центров госуслуг, карту можно оформить на официальном сайте мэра Москвы.

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система ЕМИАСМоскваэлектронная медицинская карта
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