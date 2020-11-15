За сутки в России выявили 22 572 случая коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая COVID-19 во всех регионах страны. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 15 ноября.

Из числа новых заболевших почти 26 процентов не нашли у себя симптомов COVID-19. За все время пандемии в России заразились 1 925 825 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего заболевших выявили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

За последние 24 часа зафиксировано 352 летальных исхода, всего — 33 тысячи. Полностью выздоровели 14 456 человек, с начала пандемии — 1,4 миллиона.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире выявлено 657 312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ЦУМу грозит штраф до одного миллиона рублей из-за нарушения санитарных мер