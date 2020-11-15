Более шести тысяч случаев коронавируса выявили в Москве за сутки 

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в Москве зафиксировали 6271 случай коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 15 ноября.

Общее число заболевших достигло отметки в 510 тысяч. Из них активные 134,8 тысячи случаев.

За последние 24 часа в московские больницы доставили 1,2 тысячи пациентов с COVID-19. На ИВЛ находятся 379 человек. Среди новых заболевших больше всего, 44 процента, людей в возрасте от 18 до 45 лет. Наименьшая часть, три процента, — пожилые москвичи старше 80 лет.

Фото: Оперштаб

Столичные врачи за сутки выписали 4266 пациентов, которые вылечились после заражения коронавирусом. За все время пандемии победить COVID-19 смогли 367,6 тысячи человек. Летальных исходов — 7,7 тысячи.

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