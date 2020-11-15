Еще 4266 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи за сутки выписали 4266 пациентов, которые вылечились после заражения коронавирусом. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией в воскресенье, 15 ноября.

Общее число победивших новую инфекцию превысило 367 613 тысяч человек, добавили в оперштабе.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире выявлено 657 312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ЦУМу грозит штраф до одного миллиона рублей из-за нарушения санитарных мер