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«Эффектная»: поклонники оценили новый цвет волос Ксении Собчак
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Эффектная»: поклонники оценили новый цвет волос Ксении Собчак

Захар Чайченко

Звезды

Ксения Собчак решила вернуться к прежнему образу светской блондинки и покрасила волосы. Фотографией с новым оттенком телеведущая решила поделиться в своем Instagram-аккаунте.

— Все-таки вернуться в яркий блонд было правильным решением. А вы как считаете? — спросила Ксения у своих подписчиков в подписи под фотографией.

Поклонники звезды отметили в комментариях, что Собчак приняла правильное решение и новый цвет пришелся к лицу телеведущей: «Блондинки рулят»; «Вы попали в руки профессионала!!! Цвет — огонь»; «Красивая, эффектная — вам все очень идет».

Ранее телеведущая и блогер Ксения Собчак вновь призналась в своих чувствах супругу, режиссеру Константину Богомолову, опубликовав очередное видео на тему своей влюбленности на своей странице в соцсети Instagram.

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