Пожар произошел на стройке в столичном районе Очаково-Матвеевское

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Россия, Москва, Нежинская улица, 5Б Карта всех событий

Строящееся здание загорелось на западе Москвы в воскресенье, 15 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по столице.

Огонь появился примерно в 10:58 в здании на улице Нежинская.

— На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, — говорится на сайте МЧС.

Площадь пожара также еще неизвестна.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре, который произошел в многоэтажном доме в Северном Медведкове.

Читайте также: Огонь повредил квартиру при пожаре в Красноармейске