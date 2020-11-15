Пожар произошел на стройке в столичном районе Очаково-Матвеевское
Россия, Москва, Нежинская улица, 5Б Карта всех событий
Строящееся здание загорелось на западе Москвы в воскресенье, 15 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по столице.
Огонь появился примерно в 10:58 в здании на улице Нежинская.
— На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, — говорится на сайте МЧС.
Площадь пожара также еще неизвестна.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре, который произошел в многоэтажном доме в Северном Медведкове.
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