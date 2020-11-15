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Захарова напомнила Варшаве об обязательствах по сохранению памятников красноармейцам
Фото: mid.ru / МИД РФ

Захарова напомнила Варшаве об обязательствах по сохранению памятников красноармейцам

Евгения Звощик

Внешняя политика

Если Польша переживает относительно своей репутации, то властям этой страны стоит выполнять обязательства по сохранению могил и памятников воинам Красной армии и наказывать людей, которые их регулярно оскверняют. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в воскресенье, 15 ноября.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал РФ самой большой угрозой для Польши. По его словам, Москва пытается выставить Варшаву проблемной для Европейского союза страной с помощью «разведывательной деятельности, провокаций» и других действий со стороны России.

По словам Захаровой, столько «лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов».

— История Второй мировой войны, крушение президентского самолета под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса — во всем этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию, — написала дипломат на своей странице в соцсети Facebook.

Она посоветовала польским властям заняться вопросом защиты захоронений и памятников воинам Красной армии, пояснив, что лучше будет об этом рассказывать на своих брифингах, вместо того, чтобы постоянно призывать Варшаву к данным действиям.

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ПольшаМария ЗахароваРоссия
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