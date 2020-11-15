Захарова напомнила Варшаве об обязательствах по сохранению памятников красноармейцам

Фото: mid.ru / МИД РФ

Если Польша переживает относительно своей репутации, то властям этой страны стоит выполнять обязательства по сохранению могил и памятников воинам Красной армии и наказывать людей, которые их регулярно оскверняют. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в воскресенье, 15 ноября.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал РФ самой большой угрозой для Польши. По его словам, Москва пытается выставить Варшаву проблемной для Европейского союза страной с помощью «разведывательной деятельности, провокаций» и других действий со стороны России.

По словам Захаровой, столько «лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов».

— История Второй мировой войны, крушение президентского самолета под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса — во всем этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию, — написала дипломат на своей странице в соцсети Facebook.

Она посоветовала польским властям заняться вопросом защиты захоронений и памятников воинам Красной армии, пояснив, что лучше будет об этом рассказывать на своих брифингах, вместо того, чтобы постоянно призывать Варшаву к данным действиям.

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