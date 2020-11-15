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«Неприемлемо»: сенатор Косачев ответил на обвинения Варшавы в адрес РФ
Фото: Официальный сайт Совета Федерации

«Неприемлемо»: сенатор Косачев ответил на обвинения Варшавы в адрес РФ

Евгения Звощик

Внешняя политика

Обвинения Польши в адрес Российской Федерации в попытках испортить ее репутацию в Европе и мире циничны и не новы. Соответствующее заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в воскресенье, 15 ноября.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал РФ самой большой угрозой для Польши. По его словам, Москва пытается выставить Варшаву проблемной для Европейского союза страной с помощью «разведывательной деятельности, провокаций» и других действий со стороны России.

— Цинично, «неприемлемо» и не имеет никакого отношения к реалиям, — подчеркнул в ответ на эти заявления Косачев.

Он отметил, что это из серии «с больной головы на здоровую». По словам сенатора, Польша является одной из наиболее антироссийски настроенных стран Европы. При этом он подчеркнул, что Варшава реализует эту линию на уровне государственной политики, передает ТАСС.

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