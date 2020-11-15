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Площадь пожара в здании на Набережной Тараса Шевченко составила пять «квадратов»
Фото: «Вечерняя Москва»

Площадь пожара в здании на Набережной Тараса Шевченко составила пять «квадратов»

Евгения Звощик

Происшествия
Россия, Москва, набережная Тараса Шевченко, 1Карта всех событий

Площадь пожара в здании на Набережной Тараса Шевченко в центре Москвы составляет пять квадратных метров. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по столице.

В ведомстве уточнили, что возгорание происходит на крыше здания, горят стройматериалы и мусор.

— Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, предварительно, — пояснили в МЧС.

Добавляется, что от МЧС к тушению огня привлекли 53 человека и 13 единиц техники, передает РИА Новости.

Позже стало известно, что в 18:50 по московскому времени пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. В 18:54 пожар был ликвидирован, в целях безопасности из дома были выведены около 10 человек.

Видео: «Вечерняя Москва»

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МЧС РФМосквапожар
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