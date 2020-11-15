Почти 600 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекцией в мире за сутки составило 594 тысячи. Соответствующая информация следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 15 ноября.

Кроме того, известно о смерти 8212 человек за последние 24 часа.

Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировали за день в Северной и Южной Америке — практически 252,7 тысячи. Следом идет Европа с примерно 246,6 тысячи новых заражений. Всего в мире выявили свыше 53,76 миллиона случаев заражения коронавирусом. Также известно, что более 1,3 миллиона пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирус скончались.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эксперт объяснил, почему возрастает риск заражения COVID-19 зимой