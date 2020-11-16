Врачи рассказали о признаках тяжести течения коронавируса у пожилых людей

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Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева рассказала, что от выраженности синдрома старческой астении может зависеть тяжесть течения коронавирусной инфекции в случае заражения пожилого человека.

Старческая астения — это развивающееся с возрастом снижение физической и функциональной активности, дефицит адаптационных и восстановительных возможностей. Оно может проявляться в виде слабости и повышенной утомляемости, потери аппетита, нарушения координации движений, снижения мышечной силы и общего уровня физической активности.

Как отмечает Ткачева, тяжесть течения COVID-19 и риск летального исхода зависит не столько от фактического, сколько от биологического возраста человека и наличием гериатрических («старческих») синдромов, включая астению. Это важно учесть при лечении коронавируса.

Эксперт допустила, что более тяжелое течение COVID-19 у пожилых людей с синдромом старческой астении может быть сопряжено со старением иммунной системы. Это влечет за собой замедление процесса заживления ран, снижение сопротивляемости инфекциям, повышение риска развития новообразований и аутоиммунных заболеваний, а также уменьшение эффективности вакцинации.

Об изменении в работе иммунной системы с возрастом говорит также заместитель директора по трансляционной медицине, заведующая лабораторией трансляционных исследований в геронтологии РГНКЦ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Стражеско. Она указала, что накапливающиеся сенесцентные (старые) клетки вырабатывают вещества, вызывающие развитие хронического вялотекущего стерильного воспаления. Оно лежит в основе старческой астении, высокой заболеваемости и смертности у людей старшего возраста.

Исследователи из из Гарвардской медицинской школы вместе с коллегами из биотехнологической компании Gero и МФТИ подтверждают, что риск смерти от коронавируса с годами растет в геометрической прогрессии.

При этом врачи подчеркивают, что факт заражения пожилого человека коронавирусом не является основанием для пессимистичных выводов, поскольку COVID-19 — непредсказуемая инфекция, течение болезни и реакция на лечение, не во всех случаях зависит от возраста, пишут «Известия».

Ранее врач-инфекционист рассказал, как не попасть в «серую зону» с анализом на COVID-19.

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