Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Инфекционист рассказал, как не попасть в «серую зону» с анализом на COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Инфекционист рассказал, как не попасть в «серую зону» с анализом на COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил, что означает понятие «серая зона» применительно к анализам на коронавирусную инфекцию, а также рассказал, как в нее не попасть.

По словам медика, под «серой зоной» тестовой системы понимают сомнительные результаты анализов — когда невозможно трактовать результат как однозначно положительный либо однозначно отрицательный.

В таких ситуациях следует провести диагностику в динамике, оценить клиническую картину и использовать второй метод диагностики, пояснил Викулов.

Попасть в «серую зону» при тестировании можно в случаях, когда человек недостаточно аккуратно выполняет правила сдачи анализа. В частности, к сомнительному результату может привести пренебрежение рекомендацией проходить тест натощак.

— Антитела – это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста. Еще антитела производятся клетками, содержание клеток существенным образом зависит от потребления пищи, — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире выявлено 657 312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

анализысовет врачакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте