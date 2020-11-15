Инфекционист рассказал, как не попасть в «серую зону» с анализом на COVID-19

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Врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил, что означает понятие «серая зона» применительно к анализам на коронавирусную инфекцию, а также рассказал, как в нее не попасть.

По словам медика, под «серой зоной» тестовой системы понимают сомнительные результаты анализов — когда невозможно трактовать результат как однозначно положительный либо однозначно отрицательный.

В таких ситуациях следует провести диагностику в динамике, оценить клиническую картину и использовать второй метод диагностики, пояснил Викулов.

Попасть в «серую зону» при тестировании можно в случаях, когда человек недостаточно аккуратно выполняет правила сдачи анализа. В частности, к сомнительному результату может привести пренебрежение рекомендацией проходить тест натощак.

— Антитела – это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста. Еще антитела производятся клетками, содержание клеток существенным образом зависит от потребления пищи, — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире выявлено 657 312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии.

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