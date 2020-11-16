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Незаконные пристройки к магазину снесли на северо-западе Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Незаконные пристройки к магазину снесли на северо-западе Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Волоколамский проезд, 4к3 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа двух пристроек, незаконно возведенных возле одного из магазинов в Северо-Западном административном округе столицы.

Нелегальные пристройки во время проверки Госинспекции в СЗАО обнаружили по адресу Волоколамский проезд, владение 4, корпус 3. Площадь самостроя составляла около 47 квадратных метров.

Объекты возвели без постановки на государственный кадастровый и технический учет, права собственности на них не оформлены. Земельный участок не предоставлялся для целей строительства и реконструкции.

Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, за счет пристроек была незаконно увеличена площадь магазина.

После проведения контрольно-инспекционных мероприятий сотрудниками Госинспекции владелец магазина добровольно демонтировал самострой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на юге столицы снесли нелегальный пункт приема металлолома.

Читайте также: Нелегальный шлагбаум демонтировали возле дома на севере Москвы

самостройгосинспекция по недвижимостиВладислав Овчинский
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