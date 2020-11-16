Незаконные пристройки к магазину снесли на северо-западе Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа двух пристроек, незаконно возведенных возле одного из магазинов в Северо-Западном административном округе столицы.
Нелегальные пристройки во время проверки Госинспекции в СЗАО обнаружили по адресу Волоколамский проезд, владение 4, корпус 3. Площадь самостроя составляла около 47 квадратных метров.
Объекты возвели без постановки на государственный кадастровый и технический учет, права собственности на них не оформлены. Земельный участок не предоставлялся для целей строительства и реконструкции.
Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, за счет пристроек была незаконно увеличена площадь магазина.
После проведения контрольно-инспекционных мероприятий сотрудниками Госинспекции владелец магазина добровольно демонтировал самострой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что на юге столицы снесли нелегальный пункт приема металлолома.
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