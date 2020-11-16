Трамп заявил о небывалых нарушениях конституции США на выборах

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Президент США Дональд Трамп и его сторонники намерены показать, насколько сильно была нарушена американская конституция на выборах в 2020 году. Об этом действующий глава Белого дома заявил в социальных сетях.

Политика возмутил ряд СМИ, которые, по его мнению, публикуют недостоверные прогнозы о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах. В частности, журналисты с такой позицией якобы не позволяют Трампу показать, «насколько сильно была нарушена наша великая конституция на выборах 2020 года».

— На нее совершались нападки как, возможно, никогда прежде! — подчеркнул глава государства в Twitter.

Трамп обратил внимание, что многих наблюдателей на выборах «выгнали» из мест подсчета голосов, тогда как миллионы бюллетеней якобы были подменены демократами.

Помимо этого, президент заявил о внимании всего мира к ситуации с выборами в США. Он выразил уверенность в том, что «фальшивые результаты» волеизъявления не должны быть утверждены.

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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