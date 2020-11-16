Более 900 рестораторов России присоединились к флешмобу «#Наденьужеэтумаску»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

К флешмобу под хештегом #наденьужеэтумаску присоединились более 900 рестораторов, более тысячи представителей фитнеса и свыше тысячи салонов красоты и другие организации.

Акция стартовала 5 ноября в социальных сетях. Представители бизнеса размещают в соцсетях обращения к клиентам, в которых просят использовать средства индивидуальной защиты при посещении заведений.

Москвичи также поддержали эту идею. Главное контрольное управление Москвы уточнило, что количество штрафов за отсутствие масок и перчаток значительно сократилось.

По словам министра правительства Москвы, начальника Главконтроля Евгения Данчикова, жители столицы стали чаще использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, но при этом нарушители еще есть.

— В рамках проводимого флешмоба на дверях многих заведений Москвы размещены информационные материалы. Это напоминает о важности ношения масок и перчаток как сотрудникам, так и посетителям и позволяет защитить их от заражения коронавирусной инфекцией, — сказал министр.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что акцию поддержали созданием страницы save.moscow.business. Там размещена информация о флешмобе и шаблоны объявлений о необходимости ношения масок.

— Первые результаты акции становятся заметными не только в социальных сетях, но и офлайн: москвичи стали чаще использовать маски и перчатки, внимательнее относиться к своему здоровью и окружающим, — сказал руководитель департамента.

С начала пандемии Москва приняли четыре пакета мер поддержки бизнеса на сумму около 90 миллиардов рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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