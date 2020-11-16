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Двадцать российских самолетов с миротворцами и техникой прибыли в Армению
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Двадцать российских самолетов с миротворцами и техникой прибыли в Армению

Ростислав Зубков

Армия

В столицу Армении прибыли 20 единиц российской авиации для переброски миротворцев и техники. Об этом Министерство обороны РФ сообщило в понедельник утром, 16 ноября.

По данным ведомства, это два самолета Ан 124 «Руслан» и 18 Ил-76. Все они доставили бронетехнику и личный состав 15-й миротворческой бригады, который вскоре примет участие в операции в районе карабахского конфликта.

— Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники, — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Уточняется, что за последние сутки авиация РФ доставила в Армению 58 единиц техники, включая БТР, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны и экскаваторы.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

15 ноября сообщалось, что более 20 наблюдательных постов миротворцев развернули в Карабахе.

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