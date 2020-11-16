Музеи столицы подготовили онлайн-программу мероприятий по искусству

Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Россия, Москва, Моховая улица, 18 Карта всех событий

Музеи столичного департамента культуры подготовили новую онлайн-программу мероприятий. С 16 по 22 ноября пользователей приглашают присоединиться к лекциям об искусстве, мастер-классам по живописи и прямым эфирам с культурологами.

Так, в соцсетях музеев города пройдут концерт ансамбля русских народных инструментов, мастер-классы по рисованию цветов в технике многослойной акварели, лекции об основных этапах развития европейской средневековой культуры.

Музейно-выставочное объединение «Манеж» покажет лекции из цикла о всеобщей истории искусств. В понедельник,16 ноября, в 20:00 пользователям расскажут, что такое паломнические базилики и покажут фотографии романской архитектуры во Франции.

Школа акварели Сергея Андрияки приглашает взрослых и детей старше 12 лет на онлайн-урок по живописи. На занятии ждут учеников как с опытом рисования, так и без него.

Московский музей космонавтики 17 ноября в 18:00 покажет специальный выпуск программы «Космос, любовь моя». На мероприятии, посвященном 50-летию со дня начала работы на Луне первого в мире самоходного аппарата «Луноход-1», выступит генерал-майор авиации и водитель первых советских луноходов Вячеслав Довгань.

Кроме того, для москвичей проведут онлайн-встречу из цикла «Поэтическая среда», паблик-ток с участием искусствоведа, философа и писателя Бориса Гройса, а также цикл онлайн-лекций «Занимательная археология», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Познавательную онлайн-программу подготовили для москвичей столичные парки