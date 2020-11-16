Более 500 врачей-рентгенологов в Москве используют в работе искусственный интеллект

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В Москве врачи активно используют искусственный интеллект для диагностики различных заболеваний по результатам рентгенологических исследований, уже более 500 медиков положительно оценили работу новых инструментов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения стартовал год назад. Теперь главное — увеличить точность диагностики и снизить нагрузку на медперсонал.

Заммэра отметила, что власти вовлекают в разработку новой системы специалистов, прорабатывают сценарии применения этих систем, проверяют точность работы, а затем внедряют в здравоохранение.

— Сегодня в эксперименте принимает участие 21 компания, которая уже предложила 38 сервисов в области ИИ, — сказала Ракова.

Она добавила, что использование технологий искусственного интеллекта в Москве планируют сделать нормой. На сегодняшний день, по словам заммэра, при помощи ИИ обрабатывается около 4,5 тысячи лучевых исследований в день, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов отметил, что инструменты автоматизации помогают значительно снизить нагрузку на врача, выступают как дополнительный гарант защиты от ошибки. В конечном счете это позволяет повысить качество диагностики и выявить заболевания на ранней стадии, подчеркнул врач.

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