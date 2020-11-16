Нон-фикшен стал самым популярным жанром у российских читателей в 2020 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Самым популярным жанром среди читателей в этом году стал нон-фикшен. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу популярной сети книжных магазинов.

Отмечается, что большинство горожан отдавали предпочтение книгам «Хочу и буду» Михаила Лабковского, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.

В осенний период 2020 года читателей интересовали произведения Виктора Пелевина, Джорджа Оруэлла и Джен Синсеро.

Сообщается, что осенью читателей больше всего интересовал новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце». Также в топе продаж классика литературы — антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла и бестселлер в жанре нон-фикшен Джен Синсеро «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».

Ранее психолог рекомендовал читать книги, чтобы справиться с чувством тревоги во время коронавирусной инфекции. Эксперт отметил, что нужно узнавать себя и изучать свои эмоции, чтобы потом ими управлять.

Читайте также: Писатель Денис Драгунский предложил убрать маркировку книг по возрастам