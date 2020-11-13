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Психолог дал советы, как справиться с чувством тревоги во время COVID-19
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Психолог дал советы, как справиться с чувством тревоги во время COVID-19

Елена Плешивцева

Общество

Психолог Максим Коваленко дал советы о том, как справиться с чувством тревоги во время COVID-19, беседе с Nation News.

Ранее ВОЗ рекомендовала россиянам следовать стандартным правилам здорового образа жизни, чтобы побороть страх перед коронавирусом. Врач считает: чтобы успокоить человека, мало составить распорядок дня. Важно также понять, какие факторы оказывают влияние на настроение, и исключить негатив.

— Если тебя пугает коронавирус, не смотри новости о нем. Надень маску и перчатки. Постарайся сконцентрироваться на позитивных моментах, — уверен Ковалев.

Он рекомендует читать книги, смотреть фильмы, получать положительный заряд. Эксперт отметил, что нужно узнавать себя и изучать свои эмоции, чтобы потом ими управлять.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что восприимчивость к COVID-19 может зависеть от возраста, пола и расы человека, сообщает Newinform. Доктор сравнил вирус с бандитами и отметил, что чем больше на вас напало «бандитов», тем меньше шансов с ними справиться.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» назвало самые сложные округа по коронавирусу в Московской области. По количеству зараженных в регионе лидируют Королев и Красногорск.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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