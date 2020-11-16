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СМИ: Эрдоган предложил парламенту Турции перебросить военных в Азербайджан
Фото: tccb.gov.tr

СМИ: Эрдоган предложил парламенту Турции перебросить военных в Азербайджан

Ростислав Зубков

В мире

В турецкий парламент поступил указ президента Реджепа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщило агентство Anadolu.

По его данным, глава государства отправил в Великое национальное собрание Турции указ, предполагающий переброску вооруженных формирований республики. Парламентариям предстоит рассмотреть инициативу лидера страны, однако местные СМИ пока не знают, когда именно они могут проголосовать по данному вопросу.

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