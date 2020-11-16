Депутат Европарламента: Байден поставит Германию перед сложным выбором

Владимир Путин и Ангела Меркель / Фото: Пресс-служба президента России

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Кус считает, что в случае победы кандидата в президенты США Джозефа Байдена отношения между Россией и Германией могут ухудшиться.

— Я опасаюсь, что отношения с Россией ухудшатся еще больше, поскольку Байден очень заинтересован в более тесной реинтеграции Германии в Атлантический альянс. США могут ввести санкции против России, что поставит Германию перед сложным выбором, — сказал Кус в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее о негативных последствиях избрания Байдена для российско-немецких отношений говорила депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен. По ее мнению, демократ «усложнит» двусторонние связи.

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