Депутат Европарламента: Байден поставит Германию перед сложным выбором
Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Кус считает, что в случае победы кандидата в президенты США Джозефа Байдена отношения между Россией и Германией могут ухудшиться.
— Я опасаюсь, что отношения с Россией ухудшатся еще больше, поскольку Байден очень заинтересован в более тесной реинтеграции Германии в Атлантический альянс. США могут ввести санкции против России, что поставит Германию перед сложным выбором, — сказал Кус в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее о негативных последствиях избрания Байдена для российско-немецких отношений говорила депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен. По ее мнению, демократ «усложнит» двусторонние связи.
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