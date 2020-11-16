Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Депутат Европарламента: Байден поставит Германию перед сложным выбором
Владимир Путин и Ангела Меркель / Фото: Пресс-служба президента России

Депутат Европарламента: Байден поставит Германию перед сложным выбором

Камран Гасанов

Внешняя политика

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Кус считает, что в случае победы кандидата в президенты США Джозефа Байдена отношения между Россией и Германией могут ухудшиться.

— Я опасаюсь, что отношения с Россией ухудшатся еще больше, поскольку Байден очень заинтересован в более тесной реинтеграции Германии в Атлантический альянс. США могут ввести санкции против России, что поставит Германию перед сложным выбором, — сказал Кус в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее о негативных последствиях избрания Байдена для российско-немецких отношений говорила депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен. По ее мнению, демократ «усложнит» двусторонние связи.

Читайте также: Немецкий депутат: Без «Северного потока — 2» Германия будет сидеть в темноте

отношения России и ГерманииДжозеф БайденСеверный поток — 2
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Все мнения
О проекте