Более 2,5 миллиарда рублей выделят на выплаты соцработникам в России
Власти выделят более двух с половиной миллиардов рублей соцработникам, помогающим людям с коронавирусом. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в понедельник, 16 ноября, на заседании президиума совета по борьбе с инфекцией.
— Направим более 2,5 миллиарда рублей на выплаты работникам таких стационаров до конца года, — приводит ТАСС его слова.
Он уточнил, что речь идет об оказании поддержки домам престарелых и другим подобным учреждениям.
Ранее глава правительства сообщил об оптимизации штата госслужащих в 2021 году.
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