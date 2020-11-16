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Более 2,5 миллиарда рублей выделят на выплаты соцработникам в России
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 2,5 миллиарда рублей выделят на выплаты соцработникам в России

Ростислав Зубков

Финансы

Власти выделят более двух с половиной миллиардов рублей соцработникам, помогающим людям с коронавирусом. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в понедельник, 16 ноября, на заседании президиума совета по борьбе с инфекцией.

— Направим более 2,5 миллиарда рублей на выплаты работникам таких стационаров до конца года, — приводит ТАСС его слова.

Он уточнил, что речь идет об оказании поддержки домам престарелых и другим подобным учреждениям.

Ранее глава правительства сообщил об оптимизации штата госслужащих в 2021 году.

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