«Сколько до выздоровления, не знаю»: сестра Дианы Гурцкой рассказала о состоянии артистки
Певица Диана Гурцкая чувствует себя хорошо, несмотря на коронавирус. Об этом в понедельник, 16 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила сестра певицы Лариса.
По ее словам, исполнительница проходит лечение дома.
— Все нормально! Болеет не очень сильно. Но сколько еще до выздоровления, я не знаю, — отметила родственница.
Она добавила, что артистка соблюдает все предписанные врачами процедуры и принимает лекарства.
Ранее сообщалось, что Диана Гурцкая повторно заболела коронавирусом. Певица уже болела COVID-19 прошлым летом. Тогда болезнь протекала бессимптомно.
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