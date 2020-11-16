«Сколько до выздоровления, не знаю»: сестра Дианы Гурцкой рассказала о состоянии артистки

Фото: instagram.com/d.gurtskaya/

Певица Диана Гурцкая чувствует себя хорошо, несмотря на коронавирус. Об этом в понедельник, 16 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила сестра певицы Лариса.

По ее словам, исполнительница проходит лечение дома.

— Все нормально! Болеет не очень сильно. Но сколько еще до выздоровления, я не знаю, — отметила родственница.

Она добавила, что артистка соблюдает все предписанные врачами процедуры и принимает лекарства.

Ранее сообщалось, что Диана Гурцкая повторно заболела коронавирусом. Певица уже болела COVID-19 прошлым летом. Тогда болезнь протекала бессимптомно.

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