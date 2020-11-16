В правительстве рассказали о возможном коэффициенте рождаемости в РФ в 2020 году

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Коэффициент рождаемости в России на одну тысячу человек в 2020 году может составить 9,8. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время совещания по единому плану достижения национальных целей развития в понедельник, 16 ноября.

Он отметил, что в 2021 году коэффициент может продолжить падение до 9,5. При этом, по словам Белоусова, уровень младенческой смертности в России находится почти на европейском уровне.

— Но, к сожалению, у нас достаточно высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологии, и здесь, конечно, есть над чем работать, — уточнил Белоусов.

Ранее сообщалось, что коэффициент рождаемости в РФ на тысячу человек населения снизился с 11,5 в 2017 году до 10,1 в 2019 году, передает ТАСС.

Напомним, ранее заместитель министра труда и социальной защиты страны Ольга Баталина заявила, что с 2021 года в России будет проиндексирован материнский капитал, в дальнейшем планируется его повышение каждый год.

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