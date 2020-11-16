Дептранс рассказал о двух перехватывающих парковках возле метро «Теплый Стан»

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 154 Карта всех событий

Рядом со станцией метро «Теплый Стан» находятся две перехватывающие парковки. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что не все водители знают об этих парковках. Именно поэтому на них всегда есть свободные места.

Первая парковка находится в 100 метрах от метро. Она расположена напротив дома 154 по Профсоюзной улице. Паркинг рассчитан на 25 мест, из них три — для инвалидов.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Вторая парковка расположена вблизи торгового центра «Твин Плаза». Там есть 211 мест, 22 из них — для инвалидов.

Читайте также: Новые парковочные места для электромобилей появились в Москве