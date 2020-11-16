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Восемь футболистов юношеской сборной России заболели коронавирусом
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Восемь футболистов юношеской сборной России заболели коронавирусом

Кирилл Николаев

Спорт

В ходе тестирования футболистов юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения), которые проводят учебно-тренировочный сбор в Железноводске, у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба были выявлены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что у большинства игроков заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями. Заразившиеся футболисты находятся в изоляции под постоянным наблюдением врачей.

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