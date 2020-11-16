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Автобус хоккеистов «СКА–Нева» попал в аварию в Санкт-Петербурге
Фото: twitter.com/SKA_Neva

Автобус хоккеистов «СКА–Нева» попал в аварию в Санкт-Петербурге

Юлия Курганова

Происшествия

Автобус хоккейной команды «СКА–Нева», которая выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), попал в аварию. Инцидент произошел на Российском проспекте в Санкт–Петербурге.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. На месте аварии в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что два человека обратились за медпомощью после ДТП на востоке Москвы. Инцидент произошел на пересечении Щелковского шоссе и улицы Монтажной.

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