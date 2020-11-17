Опрос показал, сколько россиян считают себя счастливыми

Фото: pexels.com/Gustavo Fring

ВЦИОМ провел новое исследование об основных источниках счастья для россиян и узнал, сколько из них считают себя счастливыми. Результаты опубликованы на сайте организации в понедельник, 16 ноября.

Так, 34 процента опрошенных назвали причиной счастья наличие семьи и благополучия в ней. 24 процента — хорошее здоровье у себя и близких, 20 процентов считают причиной для счастья «хорошую работу» и 18 процентов наличие детей. Хорошее материальное благосостояние как повод почувствовать себя счастливыми назвали лишь 10 процентов респондентов.

Причинами же для несчастья россияне считают материальные трудности (7 процентов), плохое состояние здоровья (6 процентов), безработицу (5 процентов), отсутствие стабильности (7 процентов) и плохое положение дел в стране (4 процента).

Индекс счастья строился на основе вопроса: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?»

Большинство россиян чувствуют себя счастливыми в той или иной мере — 81 процент, при этом треть выражают полную уверенность в этом (31 процент).

В 2020 году индекс счастья составил 66 процентных пункта (плюс 2 пункта по сравнению с ноябрем 2019 года, но на 5 пунктов меньше, чем два года назад).

В опросе, который проводился методом телефонного интервью 12 ноября, приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Читайте также: Счастье личное и общественное: как к нему относятся руководители