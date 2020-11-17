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Ученые назвали опасные последствия коронавируса для молодых людей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ученые назвали опасные последствия коронавируса для молодых людей

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из Великобритании назвали опасные последствия длительного течения коронавируса для молодых людей. Результаты их исследования показали, что вирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодежь.

Специалисты изучили последствия для людей, которые относятся к группе низкого риска. Выяснилось, что у молодых пациентов могут обнаружиться повреждения органов через четыре месяца после выздоровления, при этом наиболее распространенным является поражение сердца.

Исследователи отметили опасность именно длительной формы COVID-19. Обычно болезнь длится почти две недели, но такой период является только острой фазой заболевания. У некоторых пациентов симптомы сохранялись достаточно долго, при этом у 70 процентов из них наблюдалось повреждение одного или несколько органов. Чаще всего были повреждены сердце и поджелудочная железа. Также коронавирус давал осложнения на печень, почки и селезенку. Некоторые переболевшие молодые люди через несколько месяцев жаловались на головные боли, одышку и мышечные спазмы.

Доктор Амитава Банерджи из Университетского колледжа Лондона сообщила, что у 25 процентов молодых пациентов было выявлено повреждение двух или более органов. Внутренние органы повреждались в результате воспаления, которое было вызвано инфекцией.

Ученые порекомендовали пациентам, которые перенесли COVID-19,заниматься спортом и худеть, потому что люди с лишним весом больше подвержены риску повреждения органов, сообщается на портале MedRxiv.org.

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