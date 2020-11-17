Назван топ-10 российских блогеров, которым больше всего доверяют пользователи

Юрий Дудь занял первое место в рейтинге россиян / Фото: youtube.com/вДудь

В опросе, который проводился на базе панели Romir Scan Panel, приняли участие 2400 человек в возрасте от четырнадцати лет. Это жители городов с населением более 100 тысяч человек. Россиян спрашивали, кому из публичных личностей они доверяют больше всего, при этом им не предлагались какие-либо варианты ответов. Фамилии блогеров они называли, исходя из своих предпочтений. По результатам опроса аналитики составили рейтинг.

Возглавил список блогер-интервьюер Юрий Дудь, затем идет журналистка Ксения Собчак и телеведущая Анастасия Ивлеева. За ними расположились Илья Варламов, Евгений Баженов, Артемий Миллер, Ида Галич, Николай Соболев, Екатерина Шульман и Лена Миро.

Ранее стали известны самые прибыльные российские проекты на YouTube. Журнал Forbes подсчитал доходы от рекламы российских блогеров за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года и представил рейтинг тех, кто заработал больше всего.

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