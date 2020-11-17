Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Этот вторник, 17 ноября, в народном календаре получил название Еремин день. Православные христиане почитали память святых священномучеников Никандра, епископа Мирского и Еремея пресвитера — учеников и последователей апостола Павла.

Считалось, что в этот день можно накликать на себя беду, если вынести что-то из дома и дать денег в долг.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем можно навлечь беду 17 ноября

Славяне верили, что день не подходит для новых знакомств, свадеб и судов. По поверьям это не принесло бы никакой пользы, одни хлопоты. Предки раскладывали гроздья рябины на подоконнике и чертили кресты над дверями и окнами, чтобы нечистая сила не проникла в дом.

Женщины считали, что в Еремин день следует удержать дома пьющего мужа. Считалось, что он в этот день может переосмыслить свое поведение.

Приметы погоды гласили, что если за окном туман, то скоро оттепель, а иней на траве — к морозам. Если утки остаются зимовать, то зима будет мягкой.

17 ноября отмечается Международный день студентов, День участковых уполномоченных полиции в России.

В этот день 72 года назад в Санкт-Петербурге был поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора».

В этот день родились актер Михаил Щепкин, режиссеры Иван Пырьев и Мартин Скорсезе, актриса и певица Софи Марсо, фигурист Алексей Урманов.

Именины отмечают Евгения, Илья, Степан, Иван, Порфирий, Александр, Николай.

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