Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Инфекционист объяснил, почему у недоношенных детей меньше риск заболеть коронавирусом
Заведующий отделением реанимации новорожденных и недоношенных детей родильного дома клинической больницы № 29 Александр Герасимов наблюдает за состоянием здоровья ребенка, появившегося на свет раньше положенного срока / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Инфекционист объяснил, почему у недоношенных детей меньше риск заболеть коронавирусом

Оксана Васильева

Здоровье

В беседе с NEWS.ru врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков рассказал, что у недоношенных детей риск заболеть коронавирусной инфекцией ниже, чем у малышей, рожденных в положенный срок, а обусловлено это «незрелостью многих структур» в их организме, так как у них отсутствует благоприятная среда для развития инфекции.

— Коронавирусу для размножения нужны определенные клетки-рецепторы — в носоглотке, кишечнике. На них белок вируса фиксируется, чтобы дальше внедриться в клетку и начать размножение. У недоношенных детей этих клеток может оказаться меньше, чем у доношенных. Вирусу не за что «зацепиться», и он не размножается, — сказал врач.

Он отметил, что пока данный факт защищенности от коронавируса является лишь предположением, так как достаточный срок, чтобы провести наблюдения и сделать необходимые выводы, еще не прошел.

17 ноября отмечается Всемирный день недоношенных детей. Такой диагноз ставится малышам, которые появились на свет с 22-й по 37-ю неделю беременности. Такие дети всегда требуют неотложного медицинского ухода, сразу после появления их помещают в инкубаторы, где создается среда, похожая на утробу матери.

Ранее ФАН писало, что ученые из Университета Вандербильта повторно изучили способ проникновения коронавируса в организм. При попадании в него белковые шипы вируса прикрепляются к рецептору ACE2 на поверхности клеток легких. Затем клеточный фермент TMPRSS2 расщепляет белок и вирус проникает в клетку, копируя и захватывая ее генетический механизм. Стало известно, что фермент TMPRSS2 увеличивается с возрастом и даже его небольшое количество у молодых людей мешает вирусу проникнуть в организм.

Читайте также: Выживаемость недоношенных детей в Москве увеличилась на 18 процентов за два года

вируснедоношенный ребенокинфекционист
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

Все мнения
О проекте