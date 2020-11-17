Инфекционист объяснил, почему у недоношенных детей меньше риск заболеть коронавирусом

Заведующий отделением реанимации новорожденных и недоношенных детей родильного дома клинической больницы № 29 Александр Герасимов наблюдает за состоянием здоровья ребенка, появившегося на свет раньше положенного срока / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В беседе с NEWS.ru врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков рассказал, что у недоношенных детей риск заболеть коронавирусной инфекцией ниже, чем у малышей, рожденных в положенный срок, а обусловлено это «незрелостью многих структур» в их организме, так как у них отсутствует благоприятная среда для развития инфекции.

— Коронавирусу для размножения нужны определенные клетки-рецепторы — в носоглотке, кишечнике. На них белок вируса фиксируется, чтобы дальше внедриться в клетку и начать размножение. У недоношенных детей этих клеток может оказаться меньше, чем у доношенных. Вирусу не за что «зацепиться», и он не размножается, — сказал врач.

Он отметил, что пока данный факт защищенности от коронавируса является лишь предположением, так как достаточный срок, чтобы провести наблюдения и сделать необходимые выводы, еще не прошел.

17 ноября отмечается Всемирный день недоношенных детей. Такой диагноз ставится малышам, которые появились на свет с 22-й по 37-ю неделю беременности. Такие дети всегда требуют неотложного медицинского ухода, сразу после появления их помещают в инкубаторы, где создается среда, похожая на утробу матери.

Ранее ФАН писало, что ученые из Университета Вандербильта повторно изучили способ проникновения коронавируса в организм. При попадании в него белковые шипы вируса прикрепляются к рецептору ACE2 на поверхности клеток легких. Затем клеточный фермент TMPRSS2 расщепляет белок и вирус проникает в клетку, копируя и захватывая ее генетический механизм. Стало известно, что фермент TMPRSS2 увеличивается с возрастом и даже его небольшое количество у молодых людей мешает вирусу проникнуть в организм.

Читайте также: Выживаемость недоношенных детей в Москве увеличилась на 18 процентов за два года