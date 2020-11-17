Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Аскольда Запашного выписали из больницы
Фото: youtube.com / Alla Zanimonets

Аскольда Запашного выписали из больницы

Захар Чайченко

Звезды

Российский артист цирка Аскольд Запашный был выписан из Первой Градской больницы, куда его доставили днем ранее, передает пресс-служба цирка.

Там также сообщили, что Аскольд Вальтерович уже находится у себя дома. При этом в цирке добавили, что на работу пока артист выйти не сможет, несмотря на то, что чувствует он себя хорошо, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 43-летний Аскольд Запашный попал в больницу. Его состояние оценивалось врачами как средней степени тяжести. Врачи поставили ему диагноз «артериальная гипотензия».

Аскольд Запашный является представителем цирковой династии в четвертом поколении. Он стал известен всему миру как дрессировщик хищных животных. Аскольд Запашный занимает пост художественного руководителя Большого Московского цирка, ему присвоено звание народного артиста России.

Читайте также: Представители Хрусталева оказались недовольны поставленным врачами диагнозом

циркгоспитализация артистаАскольд Запашный
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

Все мнения
О проекте