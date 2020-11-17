Аскольда Запашного выписали из больницы

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Российский артист цирка Аскольд Запашный был выписан из Первой Градской больницы, куда его доставили днем ранее, передает пресс-служба цирка.

Там также сообщили, что Аскольд Вальтерович уже находится у себя дома. При этом в цирке добавили, что на работу пока артист выйти не сможет, несмотря на то, что чувствует он себя хорошо, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 43-летний Аскольд Запашный попал в больницу. Его состояние оценивалось врачами как средней степени тяжести. Врачи поставили ему диагноз «артериальная гипотензия».

Аскольд Запашный является представителем цирковой династии в четвертом поколении. Он стал известен всему миру как дрессировщик хищных животных. Аскольд Запашный занимает пост художественного руководителя Большого Московского цирка, ему присвоено звание народного артиста России.

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