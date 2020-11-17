Жителям столицы рассказали об обновлении приложения «Метро Москвы»

/ Фото: Элина Масимова

Вышло обновление приложение приложения «Метро Москвы», которое так долго ждали горожане. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что основной новинкой приложения стал чат-бот мосметро, который будет отвечать на все вопросы 24 часа в сутки без перерывов и выходных.

Также приложение расскажет о загруженности поездов. В личном кабинете жители столицы смогут привязать свою транспортную карту «Тройка».

Видео: Департамент транспорта Москвы

Планировать поездки в столичном метро теперь можно по различным параметрам. Среди них минимальное количество пересадок, затраченное время. Также приложение поможет узнать, где поблизости можно купить кофе или же найти туалет.

— На карте города можно с учетом пробок строить маршруты на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде, назначать и сохранять любимые места. А мы за вас посчитаем потраченные калории, — говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги двухнедельной программы «Время ранних». По его словам, каждый день скидкой на проезд во внепиковое время на фиолетовой и розовой ветках столичного метро пользуются порядка 85 тысяч человек.

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