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Жителям столицы рассказали об обновлении приложения «Метро Москвы»
/ Фото: Элина Масимова

Жителям столицы рассказали об обновлении приложения «Метро Москвы»

Юлия Ямпольская

Город

Вышло обновление приложение приложения «Метро Москвы», которое так долго ждали горожане. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что основной новинкой приложения стал чат-бот мосметро, который будет отвечать на все вопросы 24 часа в сутки без перерывов и выходных.

Также приложение расскажет о загруженности поездов. В личном кабинете жители столицы смогут привязать свою транспортную карту «Тройка».

Видео: Департамент транспорта Москвы

Планировать поездки в столичном метро теперь можно по различным параметрам. Среди них минимальное количество пересадок, затраченное время. Также приложение поможет узнать, где поблизости можно купить кофе или же найти туалет.

— На карте города можно с учетом пробок строить маршруты на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде, назначать и сохранять любимые места. А мы за вас посчитаем потраченные калории, — говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги двухнедельной программы «Время ранних». По его словам, каждый день скидкой на проезд во внепиковое время на фиолетовой и розовой ветках столичного метро пользуются порядка 85 тысяч человек.

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